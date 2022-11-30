Посол Украины в Мадриде раскрыл детали взрыва у посольства

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Взрывное устройство, доставленное к зданию посольства Украины в Мадриде, располагалось не в конверте, а в коробке. Об этом в среду, 30 ноября, заявил украинский посол в Испании Сергей Погорельцев.

— Несмотря на первоначальные сообщения в СМИ о том, что взорвалось «письмо», в реальности речь идет о пакете значительно большего размера, чем письмо с документами, — сказал он.

Взрывное устройство было доставлено в качестве посылки. Как утверждается, оно сразу вызвало подозрение у секретарши дипмиссии, так как обратный адрес не был указан. Кроме того, коробка не была похожа на обычную посылку для дипломатов.

В связи с этим секретарша приняла решение передать ее коменданту. Он, в свою очередь, решил открыть ее во дворе здания, что привело к взрыву. В результате инцидента у коменданта были ранены руки, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. По данным местных СМИ, сотрудник дипмиссии открыл конверт со взрывным устройством, что привело к получению легких ранений.