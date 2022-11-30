Взрыв произошел в посольстве Украины в Мадриде

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В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, в результате чего был ранен один человек. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Известно, что сотрудник посольства получил легкие ранения. По предварительным данным, он открыл конверт, в котором находилось небольшое взрывное устройство. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции и саперы. Мужчина был госпитализирован, сообщили в эфире канала rtve.es.

До этого заместитель руководителя Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что на российское посольство в Варшаве дважды попытались напасть неизвестные в ночь с 11 на 12 ноября.

По словам Нечаева, польские представители правоохранительных органов никак не отреагировали на нападение, а только наблюдали за происходящим, не пытаясь задержать нападавших. Подобный инцидент вызывает тревогу и доказывает нежелание польских властей выполнять обязательства по защите диппредставительств.

В начале октября протестующий попытался вломиться в посольство РФ в Молдавии. Злоумышленник также обстрелял здание петардами и оставил на заборе дипмиссии оскорбительные надписи.