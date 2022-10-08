Протестующий попытался вломиться в посольство России в Молдавии

Фото: Telegram / РИА Новости

Нападение было совершено на здание посольства России в Молдавии. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

— Посольство ожидает, что враждебная выходка получит соответствующую процессуальную оценку и не повторится впредь, а виновные будут наказаны. Молдавской стороне направлена нота протеста, — говорится в сообщении.

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Вечером 7 октября неизвестный попытался проникнуть на территорию посольства, обстрелял здание петардами и оставил на заборе дипмиссии оскорбительные надписи.

Это является грубейшим нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, а также Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова, говорится в Telegram-канале посольства.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила об угрозе набора военных в армию Российской Федерации из непризнанного Приднестровья и пригрозила лишать таких людей молдавского гражданства.

В правительстве Молдавии провели переговоры с Кремлем, чтобы не допустить вариант рекрутирования молдавских граждан, являющихся резидентами в России.