Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Протестующий попытался вломиться в посольство России в Молдавии

Евгений Белоусов
В мире
Протестующий попытался вломиться в посольство России в Молдавии
Фото: Telegram / РИА Новости

Нападение было совершено на здание посольства России в Молдавии. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

— Посольство ожидает, что враждебная выходка получит соответствующую процессуальную оценку и не повторится впредь, а виновные будут наказаны. Молдавской стороне направлена нота протеста, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / РИА Новости

Вечером 7 октября неизвестный попытался проникнуть на территорию посольства, обстрелял здание петардами и оставил на заборе дипмиссии оскорбительные надписи.

Это является грубейшим нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, а также Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова, говорится в Telegram-канале посольства.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила об угрозе набора военных в армию Российской Федерации из непризнанного Приднестровья и пригрозила лишать таких людей молдавского гражданства.

В правительстве Молдавии провели переговоры с Кремлем, чтобы не допустить вариант рекрутирования молдавских граждан, являющихся резидентами в России.

Россия Молдавия Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте