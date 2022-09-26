Президент Молдавии пригрозила лишать гражданства тех, кто воюет на стороне России

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Президент Молдавии Майя Санду заявила об угрозе набора военных в армию Российской Федерации из непризнанного Приднестровья и пригрозила лишать таких людей молдавского гражданства. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

— Есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах Республики Молдова. Чтобы препятствовать таким действиям, анализируем возможность отзыва гражданства Республики Молдова у лиц с гражданством Российской Федерации, которые будут воевать на стороне агрессора. Также изучаем возможность ужесточения наказания для граждан Молдавии, которые захотят быть наемниками, — подчеркнула глава республики.

В правительстве Молдавии провели переговоры с Кремлем, чтобы не допустить вариант рекрутирования молдавских граждан, являющихся резидентами в России, в процессе мобилизации, передает слова Санду ТАСС.

В Российской Федерации объявлена частичная мобилизация. Кого призовут, куда придет повестка, что мобилизуемые могут взять с собой и когда их отправят в зону специальной военной операции на Украине? Ответы на главные вопросы о частичной мобилизации — в материале «Вечерней Москвы».