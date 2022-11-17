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МИД: Неизвестные пытались напасть на посольство России в Польше

Евгений Белоусов
В мире
МИД: Неизвестные пытались напасть на посольство России в Польше
Фото: Ency / CC BY-SA 3.0

На российское посольство в Варшаве дважды попытались напасть неизвестные в ночь с 11 на 12 ноября. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил замглавы Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

— Через ограду посольства были брошены файеры и бутылки с горючим веществом, — заявил он.

По словам Нечаева, польская полиция никак не отреагировала на нападение, а только наблюдала за происходящим, не пытаясь задержать нападавших. Подобный инцидент вызывает тревогу и доказывает нежелание польских властей выполнять обязательства по защите диппредставительств.

Российская сторона призывает Варшаву провести компетентное расследование неудавшихся нападений и обеспечить безопасность российских дипломатов, передает слова Нечаева официальный сайт МИД.

В начале октября протестующий попытался вломиться в посольство России в Молдавии. Неизвестный также обстрелял здание петардами и оставил на заборе дипмиссии оскорбительные надписи.

Кроме того, в сентябре российский дипломат, а также охранник посольства РФ получили ранения в результате теракта около посольства в Кабуле. Взрыв произошел, когда сотрудник посольства вышел к людям в очереди на получение визы. Всего в результате теракта погибли 25 человек.

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