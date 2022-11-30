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Семьи московских ополченцев расскажут в Музее Победы о сохранении памяти о предках

Евгений Белоусов
Город
Семьи московских ополченцев расскажут в Музее Победы о сохранении памяти о предках
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы 1 декабря пройдет урок мужества «Сохранение памяти о героях в семьях потомков московских ополченцев». Занятие приурочено к годовщине начала контрнаступления под Москвой. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

— Ведущим урока мужества станет полковник Александр Тройнин. Он расскажет ребятам о том, как потомки ополченцев сохраняют память о своих предках, какую роль в этом играют школьные музеи, — рассказали организаторы мероприятия.

Кроме того, Тройнин также покажет фотографии своего родственника-героя и документы военных лет из семейного архива. Школьникам расскажут о поисках места гибели полковника Константина Миронова — героя боя у села Красное на реке Угре.

Накануне сообщалось, что 3 декабря в Музее Победы пройдет премьера музыкально-исторической былины «Александр Невский» композиторов Валерия Халилова и Геннадия Лукина. Она была создана в 2021 году по рукописям погибшего генерал-лейтенанта, начальника военно-оркестровой службы Министерства обороны России Валерия Халилова.

26 ноября в Музее Победы состоялась торжественное награждение победителей «Диктанта Победы». Лидерами стало множество школьников, их наградили дипломами и денежными сертификатами.

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