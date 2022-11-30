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Американский певец Джейк Флинт скончался спустя 37 часов после своей свадьбы

Александр Афонин
Общество
Американский певец Джейк Флинт скончался спустя 37 часов после своей свадьбы
Фото: Youtube / Jake Flint Music

Американский кантри-певец Джейк Флинт ушел из жизни в возрасте 37 лет, смерть наступила спустя 37 часов после его свадьбы. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил портал EOnline.

По данным агентства, исполнитель скончался во сне 26 ноября. Причина смерти не уточняется. Позже его супруга Бренда Уилсон прокомментировала произошедшее.

— Мы должны были смотреть наши свадебные фотографии, но вместо этого я должна выбрать одежду, в которой похороню своего мужа. Людям не суждено понять такую ​​сильную боль. Мое сердце разбито, я хочу, чтобы он вернулся. Я так не могу. Он нужен мне здесь, — цитирует супругу музыканта Lenta.ru.

Джейк Флинт родился в 1985 году в городе Холденвилл, штат Оклахома. Его музыкальный дебют состоялся в 2016 году вместе с выпуском альбома I'm Not Okay. В период с 2018 по 2021 год Флинт выпустил еще три работы — Live and Not OK at Cain's Ballroom, Jake Flint и Live and Socially Distanced at Mercury Lounge.

Особую известность музыканту принесли песни Cowtown, Long Road Back Home и What"s Your Name. В 2018 году церемония We Are Tulsa Music Awards признала Флинта «Артистом года».

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