Речь о миллиардах: в России заблокировали счета Галкина

Фото: Youtube / Азамат Мусагалиев

За свою долгую карьеру в шоу-бизнесе признанный иностранным агентом по решению Минюста РФ юморист и телеведущий Максим Галкин смог сколотить состояние в несколько миллиардов рублей. В 2021 году артист, например, заработал 4,8 миллиарда долларов. Налоговики давно всерьез заинтересовались финансовыми делами комика, который с большой долей вероятности просто не мог «отгрохать» на законные заработки дорогостоящий замок в подмосковной деревне Грязь.

— Его, что называется, пасли давно, проверяли его счета, связи. Насколько знаю, были получены сведения в рамках оперативных проверок, что через аффилированные компании он мог выводить средства за границу на счета подставных фирм. Вывод денег, с которых не заплатил налоги за границу, — это уголовная статья, — рассказал источник, хорошо знакомый с ситуацией.

По его сведениям, если бы Галкин не уехал из России, здесь бы его обязательно как следует «прижали». На данный момент все российские счета звезды заблокировали.

Источник отметил, что незадолго до отъезда артист вывел часть средств за рубеж и теперь может безбедно жить.

— За рубеж он вывел столько, что хватит внукам, — пояснил налоговик изданию «КП», пожелавший остаться неизвестным.

Галкин поумерил пыл и стал значительно реже поливать грязью свою родину. Об этом заявил в начале ноября журналистам продюсер Дмитрий Ашуров.

Комик уменьшил частоту провокационных шуток в адрес российского государства. По мнению специалиста, шоумен стал «готовить почву» для возвращения в страну.