Ефимов: В ЗАО появится 16 тысяч рабочих мест за счет строительства производств по программе комплексного развития территорий

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По программе комплексного развития территорий на месте бывших промышленных зон в районах Очаково-Матвеевское, Кунцево и Можайский на западе Москвы построят технопарк и пять высокотехнологичных предприятий. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, благодаря подобному решению в городе появится порядка 16 тысяч рабочих мест. Вложения в развитие территорий в перечисленных районах составят около 98 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации данных проектов превысит пять миллиардов.

В данный момент на этих территориях, общая площадь которых составляет порядка 63 гектаров, расположены склады, гаражи, а также стоянки для спецтехники.

По словам министра правительства Москвы, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, на участке в районе Очаково-Матвеевское, площадь которого составляет около 18 гектаров, возведут производства, связанные с пищевой отраслью.

В Кунцеве на территории площадью более 44 гектаров будут возведены различные производства и технопарк. В Можайском районе появятся строительное и бумажно-целлюлозное производства.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что участок бывшей промзоны «Грайвороново» на юго-востоке Москвы будет реорганизован по программе комплексного развития территорий. Развитие этого участка создаст около трех тысяч рабочих мест.