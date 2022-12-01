Тарифы на услуги ЖКХ в России проиндексированы с 1 декабря

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В Российской Федерации с 1 декабря будут повышены тарифы на услуги ЖКХ. Это уже вторая индексация тарифов в текущем году.

Согласно постановлению правительства, цены на коммунальные услуги повысятся не более чем на 9 процентов. Так, месячный платеж на семью из трех человек вырастет в среднем на 324 рубля. При этом по прогнозам совокупный платеж населения за услуги ЖКХ впоследствии будет увеличиваться меньшими темпами. Планируется, что с 1 июля следующего года он вырастет в среднем на 6,3 процента, а с 1 июля 2025 года — на 5,3 процента.

Ранее Минэкономразвития информировало, что правительство РФ проиндексирует тарифы на газ, электроэнергию, воду и отопление 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года. Это позволит не проводить индексацию на протяжении более полутора лет, передает РИА Новости.

Ряд изменений, касающихся разных сфер жизни, ожидаются в российском законодательстве с 1 декабря. Нововведения затронут медицинскую сферу, работу государственных органов и среднее профессиональное образование. О том, как изменится жизнь россиян с приходом зимы, — в материале «Вечерней Москвы».