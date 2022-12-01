ИТ-конкурс на соискание премий мэра Москвы завершился в столице

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице завершился ИТ-конкурса соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Об этом стало известно в четверг, 1 декабря.

В соревновании приняла участие 471 команда из разных регионов России и 30 стран мира. Каждый коллектив выбрал одну из 10 задач и должен был представить новый сервис по ее решению через две недели. Премии мэра Москвы получили 30 финалистов, которые заняли с первого по третье места в решении каждой задачи.

Так, команда из Москвы LetSquad разработала интерактивную карту ВДНХ, которая поможет горожанам составить персональный маршрут, учитывая текущие мероприятия и загруженность павильонов.

— Пользователь сможет указать на интерактивной карте важные для него критерии, например время, необходимое, чтобы добраться до павильона, бесплатный вход, точки общепита по пути, отсутствие толп. Сервис проанализирует его запросы и предложит оптимальный маршрут, — рассказал участник команды Иван Савоськин для официального сайта мэра Москвы.

Также 19 ноября в столице стартовал чемпионат предпринимательских идей Business Skills. В рамках него ученики 7–11-х классов и студенты колледжей смогут узнать, как запустить свое дело, и разработают идеи для стартапов.