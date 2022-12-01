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Психиатр назвала физические проявления стресса, при которых стоит обратиться к врачу

Иссалина Аюпова

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Общество
Психиатр назвала физические проявления стресса, при которых стоит обратиться к врачу
Фото: Unsplash

Стресс способен отражаться не только на психическом состоянии человека, но и на физическом. Как тело реагирует на тяжелые переживания, «Вечерней Москве» рассказала врач — психиатр-психотерапевт Елизавета Жесткова.

По ее словам, к физическим проявлениям стресса относятся:

  • нарушение сна;
  • нарушение аппетита;
  • снижение либидо;
  • перепады настроения.

— Также вещи, которые до этого приносили удовольствие, могут резко перестать радовать человека. Ему приходится прикладывать усилия, чтобы продолжать заниматься этим делом, — пояснила Жесткова.

Психотерапевт отметила, что все эти факторы говорят о том, что психика не справляется с внешними провокаторами стресса, ей требуется отдых.

Но главными симптомами, которые сигнализируют о стрессе, по словам специалиста, все же являются нарушение сна и отсутствие аппетита.

— Эти симптомы — главный свидетель физического стресса. Они говорят о том, что необходимо обратиться за помощью к психиатру, — предупредила Жесткова.

Если человек заметил нарушение в этих базовых функциях, психиатр рекомендовала не заниматься самолечением и сразу обратиться за помощью к специалисту.

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