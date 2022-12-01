Стартовал конкурс на лучшее украшение объектов торговли и услуг в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице с 1 декабря стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов сферы торговли и услуг для предпринимателей. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Чтобы стать участником конкурса бизнесмену необходимо в период с 1 по 22 декабря отправить заявку на электронную почту: konkursdtu@mos.ru. Участники проекта «Активный гражданин» в ходе голосования определят победителей конкурса.

— С помощью голосования определят 15 призеров — по три в каждой из пяти номинаций. Общий призовой фонд составит 50 миллионов рублей. Победитель в каждой номинации получит пять миллионов рублей, за второе место предусмотрена награда три миллиона рублей, за третье — два миллиона рублей, — говорится в сообщении.

В общей сложности предусмотрено пять номинаций: «Лучший сетевой магазин», «Лучший несетевой магазин», «Лучший торговый центр», «Лучшее предприятие общественного питания», «Лучшее предприятие сферы бытовых услуг», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В воскресенье, 18 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил участников голосования в проекте «Активный гражданин», в рамках которого горожане определили формат празднования Нового года в столице. По его словам, в голосовании за два с половиной дня приняли участие порядка 300 тысяч человек. Большинство из них поддержали украшение города и проведение праздничных мероприятий. При этом горожане высказали против фейерверков и масштабных уличных концертов.