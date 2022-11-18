Собянин поблагодарил за поддержку участников голосования о формате новогодних мероприятий

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил участников голосования в проекте «Активный гражданин», в рамках которого горожане определили формат празднования Нового года в столице.

— Спасибо, друзья, за активную позицию. Ваше решение будет реализовано, — отметил глава города.

Он уточнил, что в голосовании за два с половиной дня приняли участие порядка 300 тысяч человек. Большинство из них поддержали украшение города и проведение праздничных мероприятий. При этом горожане высказали против фейерверков и масштабных уличных концертов.

По его словам, на «Елку Мэра» и другие праздничные мероприятия будут приглашены дети мобилизованных москвичей и ребята, приехавшие из новых российских регионов. На фестивальных площадках будут проводиться мероприятия для семей мобилизованных жителей столицы, в том числе утренники, мастер-классы и праздничные экскурсии. Также они смогут получить бесплатные билеты на главный каток страны и спектакли в городских театрах.

Кроме того, по городу будут работать пункты сбора гуманитарной помощи, а ребята смогут при помощи Почты Деда Мороза отправить открытки с поздравлениями воинам и жителям новых регионов, написал мэр в личном блоге.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что москвичи должны определить, нужно ли проводить празднование Нового года в столице или нет, на фоне того, что тысячи граждан России ведут боевые действия, направленные на защиту независимости страны.