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Собянин: Москвичи проголосуют за формат празднования Нового года на «Активном гражданине»

Александр Афонин
Город
Собянин: Москвичи проголосуют за формат празднования Нового года на «Активном гражданине»
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Сегодня тысячи граждан России ведут боевые действия, направленные на защиту независимости страны. В связи с этим, горожанам предстоит определить, нужно ли проводить празднование Нового года в столице или нет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 16 ноября.

— Сегодня, когда тысячи парней сражаются за независимость нашей Родины, перед нами встает выбор: отказаться от праздников или вопреки трагическим обстоятельствам все же остаться людьми. Начинаем готовиться к Новому году. Уверен, что закупать новые новогодние конструкции не надо. Но должны ли мы отказаться от праздника и не украшать город — решать вам, — написал он.

Глава города напомнил, что страна за свою историю пережила множество драматических событий. Одним из них стала Битва под Москвой в 1941 году, когда многие люди столкнулись с личной трагедией. Несмотря на это, горожане тогда все же решились праздновать Новый год.

Сегодня жители столицы могут принять решение с помощью онлайн-голосования в проекте «Активный гражданин», отметил Собянин в своем личном блоге.

До этого сообщалось, что Собянин 30 ноября примет участие в прямом эфире телеканала «ТВ Центр», где будет отвечать на актуальные вопросы о развитии города. Для того чтобы задать вопрос мэру Москвы, необходимо указать свое имя, адрес электронной почты и выбрать тему, которая вас интересует.

Электронное голосование Москва Сергей Собянин Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
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