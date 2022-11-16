Собянин: Москвичи проголосуют за формат празднования Нового года на «Активном гражданине»

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Сегодня тысячи граждан России ведут боевые действия, направленные на защиту независимости страны. В связи с этим, горожанам предстоит определить, нужно ли проводить празднование Нового года в столице или нет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 16 ноября.

— Сегодня, когда тысячи парней сражаются за независимость нашей Родины, перед нами встает выбор: отказаться от праздников или вопреки трагическим обстоятельствам все же остаться людьми. Начинаем готовиться к Новому году. Уверен, что закупать новые новогодние конструкции не надо. Но должны ли мы отказаться от праздника и не украшать город — решать вам, — написал он.

Глава города напомнил, что страна за свою историю пережила множество драматических событий. Одним из них стала Битва под Москвой в 1941 году, когда многие люди столкнулись с личной трагедией. Несмотря на это, горожане тогда все же решились праздновать Новый год.

Сегодня жители столицы могут принять решение с помощью онлайн-голосования в проекте «Активный гражданин», отметил Собянин в своем личном блоге.

До этого сообщалось, что Собянин 30 ноября примет участие в прямом эфире телеканала «ТВ Центр», где будет отвечать на актуальные вопросы о развитии города. Для того чтобы задать вопрос мэру Москвы, необходимо указать свое имя, адрес электронной почты и выбрать тему, которая вас интересует.