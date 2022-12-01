Координационный совет по повышению финансовой грамотности создали в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве появился координационный совет по повышению финансовой грамотности населения города. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Совет будет координировать работу органов власти и других организаций, которые принимают участие в реализации основных направлений по повышению финансовой грамотности москвичей, утвержденных летом этого года. Обеспечивать совет в организационно-технических вопросах будет Департамент финансов Москвы.

В городе увеличивается количество мероприятий по повышению грамотности населения в вопросах финансов. В их числе — ежегодный Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры, дни финансовой грамотности в районах, чемпионаты по финансовым навыкам и компетенциям, выставки и лекции.

В мероприятиях принимают участие эксперты, которые отвечают на важные вопросы о защите сбережений от мошенников и финансовых пирамид, получении налоговых вычетов, ипотечных и кредитных каникулах.

При этом особое внимание уделяется горожанам школьного и старшего возраста. Ежегодно в столице организуют конкурс проектов «Бюджет для граждан», где участвуют в основном студенты и школьники.

Для жителей старшего поколения проводятся обучающие курсы и прямые эфиры о финансах, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Москве до 14 декабря проходит просветительская акция «Всероссийская неделя сбережений».