Москвичам рассказали о начале работы сервиса «По пути» на территории «Сколково»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Инновационный центр Сколково Карта всех событий

На территории инновационного центра «Сколково» с сегодняшнего дня начал функционировать сервис «По пути». Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— В прошлом году по решению Сергея Собянина в ТиНАО заработал уникальный для России сервис перевозок по требованию «По пути». Благодаря ему добраться из одной части центра в другую можно будет значительно быстрее и комфортнее, — отметил он.

На отправку людей до станции Сколково первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и обратно направят десять комфортных автобусов. Также транспортные средства будут курсировать между жилыми домами, учебными и бизнес-центрами. Работа сервиса начинается в 07:00 утра и заканчивается в 21:00. Стоимость проезда — 51 рубль по банковской карте, привязанной к приложению «Московский транспорт».

Более подробную информацию о сервисе можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

В начале ноября Ликсутов рассказал, что автобусы сервиса «По пути» начали в тестовом режиме совершать внутризональные поездки до социальных объектов в ТиНАО. В автопарке сервиса числится 50 новых автобусов.