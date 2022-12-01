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Закон о заморозке за один день активов по решениям Совбеза ООН вступил в РФ

Лейла Алиева
В мире
Закон о заморозке за один день активов по решениям Совбеза ООН вступил в РФ
Фото: president.gov.ua

В России вступил в силу закон, согласно которому активы физлиц и юрлиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения и включенных в перечни Совета безопасности ООН, будут заморожены за один день. Об этом стало известно в четверг, 1 ноября.

До этого на заморозку таких активов требовалось до трех рабочих дней. При этом Росфинмониторинг уведомит за четыре часа об этом решении финансовые организации клиента, а финорганизации — не позднее 20 часов, пишет РИА Новости.

Ряд изменений, касающихся разных сфер жизни, ожидаются в российском законодательстве с 1 декабря. Нововведения затронут медицинскую сферу, работу государственных органов и среднее профессиональное образование. О том, как изменится жизнь россиян с приходом зимы, — в материале «Вечерней Москвы».

В ноябре в российском законодательстве также вступил в силу ряд законов, касающихся разных сфер. «Вечерняя Москва» рассказала о самых важных из них.

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