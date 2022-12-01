Кипр ввел плату за оформление туристической визы для россиян

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С 1 декабря вступило в силу решение кипрских властей сделать туристические визы для граждан России платными. Теперь за документ россиянам придется заплатить 80 евро, для детей от шести до 12 лет стоимость визы будет 40 евро.

После начала Россией специальной военной операции на Украине Кипр закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Позже местные власти решили лишить гражданства нескольких крупных российских бизнесменов, вреди которых Александр Пономаренко, Михаил Гуцериев, Вадим Мошкович и Алексей Кузьмичев.

Летом президент Союза отельеров Лимассола Харис Теохарус сообщил о потерях кипрских отелей значительной доли дохода из-за того, что в стране не смогут приезжать российские туристы, передает РБК.

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», как введение визового сбора отразится на стоимости отдыха россиян на Кипре. По его словам, визовый сбор станет платным для россиян при оформлении национальной визы на Кипр. Она нужна тем, у кого срок действия паспорта закончится менее чем через шесть месяцев.