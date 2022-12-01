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Жители четырех домов начали переезжать в новые квартиры по реновации в Зеленограде

Лейла Алиева

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Жители четырех домов начали переезжать в новые квартиры по реновации в Зеленограде
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, 1934 Карта всех событий

Жители четырех домов в Зеленограде начали переезжать в новостройки по программе реновации. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 1 декабря.

— Переселение жителей будет проходить в два этапа. 30 ноября к переезду приступили 107 семей из домов 6 а и 8 на улице Заводской, а спустя две недели — начнут еще 113 семей из пятиэтажек 10 и 4 а. Одновременно в заселяемом доме заработал центр информирования по переселению, специалисты которого готовы оказать консультационные услуги участникам программы реновации на всех этапах переезда, — рассказал он.

Всего в Зеленограде планируется расселить и демонтировать еще 25 домов. Для волнового переселения предусмотрено девять стартовых площадок, на четырех из которых строительство уже завершено, а в новые квартиры уже начали переезжать жильцы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Еще 216 москвичей переселят в четвертую новостройку по программе реновации в Дмитровском районе. При этом горожанам предоставили равнозначные квартиры.

Жилье Зеленоград Реновация
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