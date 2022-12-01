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Сергунина: Крупнейшие маркетплейсы России поддержали программу «Сделано в Москве»

Евгений Белоусов
Город
Сергунина: Крупнейшие маркетплейсы России поддержали программу «Сделано в Москве»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Правительство Москвы расширяет возможности продвижения для участников программы поддержки локальных брендов «‎Сделано в Москве». Теперь продукция столичных производителей доступна на крупнейших российских маркетплейсах. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Сейчас программа «Сделано в Москве» насчитывает свыше девяти тысяч товаров более чем 600 брендов. Все они представлены на сайте проекта, — рассказала она.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

По словам заместителя московского мэра, первые 100 брендов уже размещены в интернет-магазинах Ozon и Wildberries. Найти одежду, мебель, аксессуары и другие изделия столичных производителей можно в специальной категории «Сделано в Москве» в каталогах маркетплейсов.

Как рассказала одна из участников программы Юлия Бикеева, это дает участникам доступ к самой широкой аудитории. Кроме того, компании, которые уже присоединились к проекту, получают масштабную рекламную поддержку.

Недавно в столице подвели итоги выставки «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия». По словам Натальи Сергуниной, руководство Москвы помогало в проведении выставки.

Одной из самых интересных тем мероприятия, по мнению участников, стала дискуссия «Импортозамещение vs параллельный импорт». В рамках данной беседы обсуждались возможности локализации производства отечественных компаний из других регионов на территории Москвы.

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