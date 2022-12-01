Шмелевский мост отремонтируют в столичном районе Братеево

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Бесединское шоссе Карта всех событий

В Москве согласовали проектную документацию ремонта Шмелевского моста в районе Братеево. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Движение по Шмелевскому мосту осуществляется более 20 лет. Для обновления этого сооружения запланирована замена существующих деформационных швов из полимерно-битумной мастики и минерального заполнителя, — рассказала она.

По словам Яковлевой, в период ремонта движение по мосту будет сохранено по двум полосам в каждом направлении.

Руководитель ведомства уточнила, что во время работ будет занята проезжая часть Бесединского шоссе. Пешеходам, в том числе маломобильным, предложат использовать тротуары или настилы. В связи с проведением ремонта на территории появятся временные знаки и дорожная разметка для обеспечения безопасности движения, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что новые правила для передвижения грузовых машин по Москве с 31 декабря вводиться не будут.