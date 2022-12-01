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Приметы и советы

Дерматокосметолог Малышева рассказала, как компенсировать недостаток солнца зимой

Ирина Игнатенко
Общество
Дерматокосметолог Малышева рассказала, как компенсировать недостаток солнца зимой
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Недостаток солнечного света поздней осенью и зимой может стать причиной нарушения биоритмов, сонливости, ухудшения настроения и неврозов. Об этом предупредила дерматокосметолог Татьяна Малышева.

Эксперт посоветовала больше двигаться и гулять на свежем воздухе, даже в пасмурную погоду. Для помещения лучше выбрать лампы теплого освещения.

Также важно обеспечить компенсацию витамина D. Если есть дефицит, восполнить его помогут пищевые добавки. В аптеках представлен достаточно широкий ассортимент — на любой вкус и кошелек.

Эксперт посоветовала приобрети велотренажер для дома, скакалки, турник, чтобы заниматься ежедневно. Кроме того, не стоит забывать про продукты, содержащие полезные нитраты, например, свеклу, передает Life.ru.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что в холодное время года взрослый человек простужается один–два раза. Если организм заболевает чаще, это повод обратить внимание на свое здоровье, передает Nation news.

Повышенный иммунитет может привести к серьезным проблемам со здоровьем, человеку лучше «эту систему не трогать», заявил врач-терапевт Алексей Водовозов.

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