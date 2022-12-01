Два кафе откроют в московском парке «Сокольники»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Два нестационарных кафе откроют в парке «Сокольники», права на ведение торговой деятельности в пунктах быстрого питания выставлены на торги. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил глава городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Сейчас на городские аукционы выставлены два нестационарных торговых объекта под открытие круглогодичных кафе в парке «Сокольники». Павильоны площадью 285 и 380 квадратных метров уже установлены и располагаются в живописных частях парка на пересечении прогулочных и спортивных маршрутов, — отметил он.

Глава департамента добавил, что участниками торгов могут быть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. По его словам, договоры с победителями будут подписаны на пять лет. Прием заявок продлится до 9 декабря, открытые электронные аукционы пройдут на торговой площадке «Росэлторг» 14 декабря, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, шесть кафе могут открыть в парке Дружбы на севере Москвы. Щербаков уточнил, что в торговых помещениях предусмотрены витрины, рабочие и складские помещения.