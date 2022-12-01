Психолог Коржаева объяснила, о каких чертах хозяина говорит его домашнее животное

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Чем руководствуется человек, выбирая себе питомца, рассказала клинический психолог Ирина Коржаева.

Эксперт пояснила, что животных, которых можно потискать и погладить выбирают люди, которым не хватает ласки, внимания и заботы. На выбор влияет и требовательность в уходе.

Психолог отметила, что собак обычно заводят люди с явной потребностью в верных друзьях, стабильности и уверенности — они чаще полагаются на мнение окружающих, чем на свое. Кошек заводят те, кто не может гулять каждый день и удовлетворять внимание питомца, но мечтает о милом и пушистом друге, который может позаботиться о себе самостоятельно.

Коржаева добавила, что рыбок часто заводят люди, испытывающие усталость от социума. Змей в качестве питомцев держат люди с жаждой управления окружающими через силу, страх и трепет, передает Life.ru.

Ранее фелинолог Светалана Пономарева пояснила, почему кошки трутся о ноги человека. Таким образом животные оставляют на нем свой запах, который будет ощутим другими кошками. Кроме того, таким образом кошки требуют внимания к себе и могут выражать свою любовь, передает РИАМО.

В проекте «Московское долголетие» открыто направление по основам ухода за домашними питомцами, где горожан старшего поколения профессиональные ветеринары учат правильно заботиться о своих любимцах.