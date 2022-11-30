Участники проекта «Московское долголетие» учатся правильно ухаживать за домашними животными

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Всемирный день домашних животных отмечается 30 ноября. Праздник напоминает, что мы в ответе за тех, кого приручили. В проекте «Московское долголетие» открыто направление по основам ухода за домашними питомцами, где горожан старшего поколения профессиональные ветеринары учат правильно заботиться о своих любимцах.

— На занятиях мы узнаем, как ухаживать за питомцами, причем не только за кошками и собаками, но и за птицами, рыбками, черепахами, грызунами. Изучаем достаточно обширный материал, разбираем темы от подбора корма до оказания помощи нашим любимцам в чрезвычайных ситуациях, — рассказывает преподаватель курса Валентина Зверева.

Специалисты отмечают, что занятия посещают не только владельцы домашних животных, но и те, кому их оставляют дети на время отпуска, кто только планирует завести себе друга. Участники знакомятся с основами дрессировки и психологии питомцев. Преподаватели отмечают, что у многих учеников есть стереотипы о поведении того или иного животного, которые не всегда соответствуют действительности. На занятиях слушатели разбирают основные мифы, учатся корректировать поведение кошек и собак, а также обсуждают темы переезда вместе с любимцем, усмирения пса во время прогулки и многое другое.

Сами участники утверждают, что стараются сразу применять полученные знания на практике. Ирина Барышникова рассказала, что котенок в их семье появился случайно: в преддверии Нового года женщина увидела объявление о замерзающей крохе. Не раздумывая поехала за ним в приют прямо 31 декабря за 100 километров от Москвы. Позже Ирина узнала о курсах по уходу за домашними животными в проекте «Московское долголетие» и сразу записалась: «Мне было интересно все: и как кормить, и как ухаживать. Я даже информацию записывала — когти Тише мы стрижем вместе с сыном — он обрезает, а я держу кота. Мы убедились, что делали все правильно, но, когда это подтвердил ветеринар, то сразу стало спокойнее».

Ирина Заболотникова тоже хозяйка кота, а о занятиях от нее можно услышать исключительно положительные отзывы.

— Наш преподаватель по образованию ветеринар и очень любит животных. Поэтому я доверяю ее мнению и мне очень нравится ходить на занятия. Она никогда не оставит наши вопросы без ответа. Моему котику уже 15 лет и одна из самых важных тем, которые мы затрагиваем — это первая помощь. Также мне было интересно, что делать если животное укусит клещ. Теперь я точно знаю, как поступить в этой ситуации, — говорит Ирина Заболотникова.

Все владельцы домашних животных могут посмотреть цикл из трех видеолекций о содержании любимцев. Курс записали специально для участников проекта «Московское долголетие» специалисты Комитета ветеринарии Москвы.

СПРАВКА

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, вне зависимости от социального статуса и состояния здоровья. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат — очно или онлайн. Узнать расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на портале mos.ru/age в разделе «Как стать участником», а также в территориальном центре социального обслуживания своего района или центре госуслуг «Мои документы».