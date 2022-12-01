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Си Цзиньпин: Решение украинского кризиса политическими средствами отвечает интересам Европы

Лейла Алиева
В мире
Си Цзиньпин: Решение украинского кризиса политическими средствами отвечает интересам Европы
Фото: Администрация президента РФ

Решение украинского конфликта политическими средствами лучше всего отражает интересы Европы. Об этом в четверг, 1 декабря, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в рамках встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Пекине.

— Решение украинского кризиса политическими средствами больше всего отвечает интересам Европы и всех стран Евразии. Надеемся, что механизмы и страны - члены ЕС сформируют объективное и достоверное восприятие Китая, будут твердо придерживаться мирного сосуществования в своей политике по отношению к КНР, — отметил он.

В эфире местного центрального телевидения он добавил, что Китай всегда был за мир на Украине и продолжит придерживаться этой точки зрения.

Недавно стало известно, что Си Цзиньпин может нанести деловой визит в Россию в марте следующего года после сессии китайского парламента. По словам посла РФ в Китае Игоря Моргулова, контакты лидеров КНР и РФ являются основной движущей силой двусторонних отношений, а особое значение играют пристальное внимание, уделяемое лидерами проблематике взаимного сотрудничества.

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