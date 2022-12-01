Московские школьники напишут «пробный ЕГЭ» по профильной математике

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице 3 декабря состоится общегородская контрольная работа в формате ЕГЭ по математике профильного уровня. Об этом стало известно в четверг, 1 декабря.

— Процедура проведения городских контрольных работах в формате ЕГЭ соответствует процедуре проведения реальных экзаменов. Участие в таких тренировочных мероприятиях позволит обучающимся оценить свою готовность к экзаменам, выявить сложные для них темы, а также познакомиться с особенностями проведения ЕГЭ, — рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Он уточнил, что свои результаты участники смогут узнать не позднее 16 декабря в своем личном кабинете на mos.ru. Как уточняется, контрольная работа по профильной математике станет вторым для столичных 11-классников «тренировочным экзаменом» в этом учебном году: ранее свыше 66 тысяч будущих выпускников написали контрольную по русскому языку.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова встретилась со столичными школьниками и обсудила новый подход к подготовке к ЕГЭ. В ходе обсуждения стороны сумели выявить наилучший способ обучения перед ЕГЭ. Так, выпускники пройдут всю школьную программу до конца Нового года, а с февраля будут учиться согласно гибкому расписанию.