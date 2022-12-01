Андрей Бочкарев: Завершено мощение центральной аллеи возле станции «Сокольники» БКЛ метро

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

Специалисты завершили работы по мощению центральной аллеи в рамках благоустройства территории возле станции «Сокольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Красным клинкерным кирпичом выложено 1,14 гектара благоустраиваемой территории около станции «Сокольники» БКЛ метро. Таким же материалом облицованы вентиляционные киоски, — рассказал заммэра.

По его словам, общая готовность основной площадки благоустройства возле станции «Сокольники» составляет 95 процентов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что весной следующего года территорию озеленят и высадят на ней деревья и кустарники, а также установят малые архитектурные формы.

— Практически завершена укладка двухцветного гранитного покрытия крупногабаритными плитами у двух выходов из метро и прилегающей к ним территории, — добавил он.

Юрий Кравцов также уточнил, что специалисты практически полностью смонтировали уличное освещение. В настоящее время продолжаются работы по строительству спортивных площадок на улице Гастелло и в Поповом проезде, заключил он.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Электрозаводская» до «Савеловской». Во время поездки по новому участку движение электропоезда организовали без пассажиров.