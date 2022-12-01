Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин утвердил проект планировки территории в поселении Московский в ТиНАО

Араз Салехов
Город
Собянин утвердил проект планировки территории в поселении Московский в ТиНАО
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, поселение Московский Карта всех событий

Столичные власти утвердили проект планировки территории площадью 46 гектаров в поселении Московский в ТиНАО. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 1 ноября.

— Проектируемая территория расположена рядом с деревней Румянцево, недалеко от пересечения Киевского шоссе с улицами Родниковой и Саларьевской. Сейчас она свободна от застройки. Проект планировки предусматривает возведение современного жилого квартала суммарной поэтажной площадью в габаритах наружных стен 402 тысячи квадратных метров, — говорится в сообщении.

В проект войдут: многоквартирные жилые дома общей площадью 236,63 тысячи квадратных метров со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями; два деловых центра; школа на 350 учеников и детский сад на 180 воспитанников; стадион для регби и коммунальные объекты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне глава города принял решение об организации производства в Москве аккумуляторов для электротранспорта. Согласно условиям контракта, инвестор обязан за три года локализовать в столице производство пяти типов аккумуляторных батарей для электротранспорта.

Строительство Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Все мнения
О проекте