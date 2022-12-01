Собянин утвердил проект планировки территории в поселении Московский в ТиНАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, поселение Московский Карта всех событий

Столичные власти утвердили проект планировки территории площадью 46 гектаров в поселении Московский в ТиНАО. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 1 ноября.

— Проектируемая территория расположена рядом с деревней Румянцево, недалеко от пересечения Киевского шоссе с улицами Родниковой и Саларьевской. Сейчас она свободна от застройки. Проект планировки предусматривает возведение современного жилого квартала суммарной поэтажной площадью в габаритах наружных стен 402 тысячи квадратных метров, — говорится в сообщении.

В проект войдут: многоквартирные жилые дома общей площадью 236,63 тысячи квадратных метров со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями; два деловых центра; школа на 350 учеников и детский сад на 180 воспитанников; стадион для регби и коммунальные объекты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне глава города принял решение об организации производства в Москве аккумуляторов для электротранспорта. Согласно условиям контракта, инвестор обязан за три года локализовать в столице производство пяти типов аккумуляторных батарей для электротранспорта.