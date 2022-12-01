Украинский пленный заявил, что командование ВСУ запугивает солдат пытками со стороны России

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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запугивает собственных солдат пытками со стороны российских военнопленных. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказал украинский военнопленный боец 113 отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Лазаренко.

— Нас «настращали», что в плену убьют. Пальцы мне будут отрезать. А мне сегодня ребята (российские военнослужащие — прим. «ВМ») воды дали, тушенки и чай налили, — сказал он.

Лазаренко добавил, что подобные слова командования оказывают сильное влияние. По словам солдата, попав в плен, он сильно испугался навязанных пыток. В один момент Лазаренко попросил российских военных «расстрелять его при попытке к бегству», передает РИА Новости.

До этого Александр Лазаренко сообщил, что украинское командование наказывает мобилизованных их отправкой на опасные участки фронта с приказом рыть окопы. После ряда происшествий в его бригаде комбат приказал отправить весь личный состав на передовые позиции к 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.