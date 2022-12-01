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Украинский военнопленный рассказал о наказаниях в рядах ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинский военнопленный рассказал о наказаниях в рядах ВСУ
Фото: gur.gov.ua

Украинское командование наказывает мобилизованных их отправкой на опасные участки фронта с приказом рыть окопы. Об этом сообщил пленный солдат 113-ой отдельной бригады теробороны Александр Лазаренко.

Он рассказал, что его подразделение с апреля в течение нескольких месяцев несло службу в Харьковской области в тылу. Но после нескольких конфликтов с применением оружия и неосторожным обращением с боеприпасами некоторых солдат командование в ноябре отправило роту 125-го батальона в ЛНР на участок фронта вдоль трассы «Сватово-Кременная».

— В нашей бригаде случилось происшествие. Один парень, то ли по пьяни, не справился с гранатой — руку ему оторвало. Это ЧП для командиров. Второй случай — ребята на посту что-то между собой не поделили. Один из них был сидевший, и он другому пустил короткую очередь из автомата, — назвал пленный причины дисциплинарного наказания роты.

После этих случаев комбат приказал отправить весь личный состав на передовые позиции к 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Лазаренко и его сослуживцы рыли блиндажи и окопы на переднем крае, часто попадая под артиллерийский обстрел российской армии.

Во время оборудования очередных позиций 27 ноября Лазаренко и сослуживец Сергей Ульянов пошли за водой и материалами для укрытий, но попали под огонь артиллерии российских военных. Они ошиблись направлением движения и в итоге попали в плен, передает РИА Новости.

Украинский военнопленный Сергей Ульянов сообщил о низком уровне подготовки в киевских войсках: с марта в их подразделении было только одно занятие по тактике и три раза возили на стрельбище.

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