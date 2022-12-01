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Украинский военнопленный Сергей Ульянов сообщил о низком уровне подготовки в киевских войсках: с марта в их подразделении было только одно занятие по тактике и три раза возили на стрельбище.

— Никакой не было у нас подготовки. Нам командир в Чугуеве сказал: «Ну я вам буду тактические учения проводить». Один раз мы собрались, встали, стоят стадо баранов, которые автоматы держат первый раз. Он стал объяснять, как там по пересеченной местности идти, туда-сюда, мы там позанимались час, и все, — рассказал он.

Ульянова мобилизовали в 113-ю бригаду 125-го батальона теробороны, он попал в плен на линии фронта «Сватово-Кременная». Они с сослуживцем попали под обстрел и, перепутав дорогу, вышли на позиции российской армии.

Также военнопленный сказал, что их группа находилась на передовой без индивидуальных аптечек, сообщает РИА Новости.

Расстрел бойцами Вооруженных сил Украины российских военнопленных не является первым военным преступлением со стороны украинских подразделений. Об этом 26 ноября сообщил экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк.