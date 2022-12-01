Анастасия Ракова: В Москве ведется строительство 18 новых поликлиник

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

В рамках масштабного проекта по развитию медицинской инфраструктуры в настоящее время в столице ведется активное строительство 18 поликлиник общей площадью почти 170 тысяч квадратных метров. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Наряду с реализацией программы капитального ремонта столичных поликлиник мы продолжаем строительство новых зданий. Сейчас работы ведутся на 18 объектах. Их общая площадь составляет почти 170 тысяч квадратных метров. Каждая поликлиника строится по индивидуальному проекту, который при этом учитывает все требования нового московского стандарта, — рассказала она.

По словам заммэра, запуск современных и функциональных зданий позволит уменьшить нагрузку на действующие учреждения и улучшить доступность и качество медицинской помощи для десятков тысяч жителей города.

Самое большое из 18 возводимых зданий — семиэтажная поликлиника на Дмитровском шоссе. Ее площадь превысит 15 тысяч квадратных метров. Вторым по масштабам станет пятиэтажное строение на улице Радиальной площадью 12 тысяч квадратных метров. В тройку наиболее крупных объектов также вошло медучреждение на Синявинской улице, чья площадь составляет 11,8 тысячи квадратных метров.

Согласно новым московским стандартам, самые посещаемые кабинеты в новых поликлиниках будут располагаться на нижних этажах здания, а на верхних — менее посещаемые и административные. Для пациентов будут организованы уютные зоны ожидания с телевизорами, удобными диванами и пурифайерами для подачи питьевой воды. В детских и детско-взрослых поликлиниках создадут игровые зоны для маленьких пациентов.

Все новые поликлиники оснастят комфортной мебелью и современным медицинским оборудованием, в том числе рентген-аппаратами, маммографами, УЗИ. В головных зданиях установят аппараты КТ и МРТ.

Вокруг учреждений появятся тротуары, парковки, пешеходные зоны. На территории высадят деревья и кустарники, которые будут подобраны с учетом рекомендаций аллергологов. Рядом с детскими и детско-взрослыми поликлиниками обустроят игровые площадки.

Московская городская дума 2 ноября одобрила проект закона столицы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Одной из самых крупных программ города в следующем году будет «Столичное здравоохранение». Расходы бюджета по ней составят 530,5 миллиарда рублей.

Бюджет на предстоящие три года составлялся в условиях санкционного давления, однако он смог сохранить свою соцнаправленность и продолжает обеспечивать потребности москвичей. Совокупный рост расходов социальной направленности в бюджете города составил 8,8 процента.