Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию на улице Академика Скрябина

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Академика Скрябина, 3к1 Карта всех событий

В столичном районе Выхино-Жулебино ввели в эксплуатацию жилой дом с семью корпусами в рамках программы реновации. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора столицы Игорь Войстратенко.

— Застройщику — Московскому фонду реновации — выдана вся необходимая разрешительная документация для начала эксплуатации зданий. Дом состоит из семи корпусов, рассчитанных на 902 квартиры, — отметил он.

Глава комитета уточнил, что четыре корпуса объединены подземной автостоянкой. Общая площадь строений составляет около 88 тысяч квадратных метров. В доме расположены 156 однокомнатных, 601 двухкомнатная и 145 трехкомнатных квартир. Сама новостройка находится по адресу улица Академика Скрябина, дом 3/1, корпуса 1–4, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, свой переезд в новостройки по программе реновации начали жители четырех домов в Зеленограде. Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что в общей сложности в Зеленограде планируется расселить и демонтировать еще 25 домов.