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Москва выставит на продажу помещение для детского сада в Красносельском районе

Александр Афонин
Город
Москва выставит на продажу помещение для детского сада в Красносельском районе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Верхняя Красносельская улица, 19с2 Карта всех событий

В декабре текущего года столица выставит на продажу помещение для организации детского сада на Верхней Красносельской улице. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман в четверг, 1 декабря.

— Город выставит на торги единым лотом помещение встроенного детского сада общей площадью 863,5 квадратного метра, расположенное на первом этаже дома 19, строение 2, на Верхней Красносельской улице. Объект имеет большие окна и пять отдельных входов с улицы, — сказал он.

Лот предлагается сразу с находящимся в нем инвентарем. Победитель торгов будет обязан в течение первых трех месяцев с момента оформления документов сохранить его назначение в качестве детского сада. Детали предстоящего аукциона будут опубликованы на столичном инвестиционном портале, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Москве выставили на торги права на ведение торговой деятельности в кафе в парке «Сокольники». Участниками торгов могут быть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Красносельский район торг Детские сады
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