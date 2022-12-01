Автомобиль врезался в отбойники на севере Москвы

На севере Москвы автомобиль врезался в ограждение дороги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 1 декабря.
ДТП произошло на Северо-Восточной хорде при движении в сторону области в районе дома № 3, строение 5, по улице Верхнелихоборской. Водитель не справился с управлением и влетел в ограждение. На месте столкновения работают оперативные службы города.
Движение на участке дороги в районе ДТП затруднено и осуществляется по двум полосам из трех, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Другая авария произошла в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Два грузовых автомобиля столкнулись на Автозаводской эстакаде.