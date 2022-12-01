Автомобиль врезался в отбойники на севере Москвы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

На севере Москвы автомобиль врезался в ограждение дороги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 1 декабря.

ДТП произошло на Северо-Восточной хорде при движении в сторону области в районе дома № 3, строение 5, по улице Верхнелихоборской. Водитель не справился с управлением и влетел в ограждение. На месте столкновения работают оперативные службы города.

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Движение на участке дороги в районе ДТП затруднено и осуществляется по двум полосам из трех, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другая авария произошла в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Два грузовых автомобиля столкнулись на Автозаводской эстакаде.