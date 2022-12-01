Два грузовых автомобиля столкнулись на Автозаводской эстакаде

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Россия, Москва, Автозаводская эстакада Карта всех событий

Две грузовых машины столкнулись на Автозаводской эстакаде (внешняя сторона ТТК). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 1 декабря.

— Заняты две полосы из четырех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сказано в сообщении в Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

30 ноября легковой автомобиль совершил наезд на препятствие на Рублевском шоссе в районе дома № 95, корпус 1. Для движения в сторону Кутузовского проспекта заняты две полосы из пяти. Для движения в сторону МКАД занята одна полоса из трех.

Подросток, который был за рулем иномарки, врезавшейся на полной скорости в ограждение на Ленинградском шоссе, очень агрессивно вел себя на дороге. Это могло стать причиной ДТП, в котором погиб сам 17-летний водитель и его 21-летняя сестра. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Татьяна Максименко 30 ноября.

Авария, о которой идет речь, произошла на Ленинградском шоссе в ночь с 28 на 29 ноября. Иномарка на полной скорости врезалась в фонарный столб. Оба человека, которые находились в салоне, погибли. Известно, что за рулем автомобиля был несовершеннолетний подросток.