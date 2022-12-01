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Вирусолог Волчков предупредил о коллективном снижении иммунитета

Ирина Игнатенко
Общество
Вирусолог Волчков предупредил о коллективном снижении иммунитета
Фото: Pexels

Угрозу для граждан РФ сейчас несет не только грипп, но и любые другие инфекционные заболевания. А все из-за резкого снижения иммунитета. Об этом предупредил вирусолог Павел Волчков.

— Сейчас опасность представляют все вирусы, которыми россияне давно не болели. За последние два года болели в основном ковидом, грипп и ОРВИ практически не возникали, по крайней мере в том объеме, в каком раньше было. Из-за этого иммунитет к ним снизился, и более того, появились дети, организм которых в принципе не сталкивался с такими вирусами, — пояснил он в комментарии изданию «Невские новости».

Вирусолог отметил, что важно сделать вакцину от гриппа и коронавируса.

При первых признаках заражения нужно ограничить контакты, чтобы не заразить других людей или не подхватить еще одну инфекцию.

Роспотребнадзор констатирует сезонную активизацию вирусов гриппа, ОРЗ и ОРВИ на фоне продолжающейся циркуляции различных штаммов COVID-19, передает издание argumenti.ru.

Менингит по первым симптомам может напоминать грипп. Однако данное заболевание способно нанести здоровью довольно серьезный ущерб, поэтому требует своевременной помощи специалистов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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