Вирусолог Волчков предупредил о коллективном снижении иммунитета

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Угрозу для граждан РФ сейчас несет не только грипп, но и любые другие инфекционные заболевания. А все из-за резкого снижения иммунитета. Об этом предупредил вирусолог Павел Волчков.

— Сейчас опасность представляют все вирусы, которыми россияне давно не болели. За последние два года болели в основном ковидом, грипп и ОРВИ практически не возникали, по крайней мере в том объеме, в каком раньше было. Из-за этого иммунитет к ним снизился, и более того, появились дети, организм которых в принципе не сталкивался с такими вирусами, — пояснил он в комментарии изданию «Невские новости».

Вирусолог отметил, что важно сделать вакцину от гриппа и коронавируса.

При первых признаках заражения нужно ограничить контакты, чтобы не заразить других людей или не подхватить еще одну инфекцию.

Роспотребнадзор констатирует сезонную активизацию вирусов гриппа, ОРЗ и ОРВИ на фоне продолжающейся циркуляции различных штаммов COVID-19, передает издание argumenti.ru.

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