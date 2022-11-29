«Молниеносная форма»: врач Кондрахин перечислил симптомы и опасные последствия менингита

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Менингит по первым симптомам может напоминать грипп. Однако данное заболевание способно нанести здоровью довольно серьезный ущерб, поэтому требует своевременной помощи специалистов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Как передается

По его словам, бактериальный менингит представляет угрозу для человека, который часто контактирует с другими людьми.

— Заболевание менингитом связано с нарушением эпидемиологических мероприятий. Например, человек, который заболел, просто вышел на работу. Таким образом можно заразить весь коллектив: в замкнутых пространствах болезнь легко передается от человека к человеку через руки, воздушно-капельным путем. Чем плотнее организация, тем выше вероятность передачи, — объяснил Кондрахин.

Как отметил врач, даже если болезнь еще не развилась и находится в инкубационном периоде, человек легко может заразить других. В каждом случае заболевание протекает индивидуально в зависимости от состояния иммунной системы: оно может как пройти легко, так и вызвать серьезные последствия.

Какие симптомы

Симптомы менингита очень схожи с другими заболеваниями, подчеркнул Кондрахин.

— Первый и самый неприятный симптом — головная боль. Для менингита характерна светобоязнь и высокая температура до 38 градусов. При этом человек старается минимизировать свою физическую активность, появляется ригидность затылочных мышц (напряжение мышц, при котором голова запрокидывается назад, потому что таким образом легче переносится повышение внутричерепного давления). Человек все время закрывает глаза, потому что светобоязнь очень сильно раздражает и усиливает головную боль. Также бывает насморк — банально может начаться все с него, — рассказал специалист.

Если менингит протекает тяжело и его не начали лечить вовремя, могут возникнуть параличи и парезы, предупредил врач. Возможны потеря неврологических функций и изменения, которые останутся на всю жизнь, в частности снижение когнитивных функций. У менингита бывает молниеносная форма, которая протекает очень быстро из-за отека мозга. Гипотетически человек даже может умереть.

При появлении любых симптомов лучше сразу обращаться к врачу, уверен специалист.

— С самого ковида врачи говорили: не надо больным идти на работу. Как только начался насморк, головная боль, неприятные симптомы — лучше вызвать врача. Симптомы похожи на грипп или парагрипп, просто здесь больше неврологии: человека раздражают звуки, зрение в тень уходит, голова запрокидывается. Самое правильное — сразу идти к врачу, — заключил Кондрахин.

28 ноября стало известно, что управление Роспотребнадзора по Московскому региону проводит противоэпидемические мероприятия в связи с возникшими случаями инфекционного менингита у 11 сотрудников склада маркетплейса Ozon в Истре.