«Воспаление мозговых оболочек»: терапевт Чернышева развеяла самые распространенные мифы о менингите

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В обществе бытует мнение, что менингит является опасным заболеванием, которое вызывает у больного разрушение клеток мозга, а впоследствии приводит к недееспособности. «Вечерняя Москва» решила разобраться, какие из этих опасений обоснованны, а какие беспочвенны и не имеют ничего общего с реальностью.

По словам врача-терапевта Надежды Чернышевой, самым распространенным мифом, в который многие россияне продолжают верить, является тот, согласно которому этот недуг неизбежно приводит к разрушению головного мозга:

— Люди уверены, что менингит обязательно приведет к необратимым разрушениям мозга, и человек превращается в неполноценное существо. Это ложное мнение, ведь при менингите заболевание затрагивает только оболочки мозга, а мозговое вещество остается нетронутым. Поэтому никаких последствий для умственных способностей и памяти быть не может. Это вполне вылечиваемое заболевание без последствий, конечно, если недуг был выявлен на ранних стадиях.

Люди, по словам эксперта, напрасно боятся спинномозговых пункций, которые часто производятся при менингите:

— Нужно понять, что никто вам эту процедуру не будет производить, если в ней нет никакой необходимости. Производится она путем введения иглы в субарахноидальное пространство спинного мозга на поясничном уровне. Действие необходимо для точной диагностики состава спинномозговой жидкости, а также с лечебной или анестезиологической целью. Это безвредная процедура, необходимая для контроля болезни. Чем раньше ее сделают, тем больше шансов получить компетентное и своевременное лечение.

В целом менингит — это воспаление мозговых оболочек, которое может возникать по разным причинам. Так, вариантов и причин возникновения недуга бесчисленное множество:

— Вот еще одна ошибка: все думают, что менингит — конкретная болезнь, а ведь на самом деле это группа заболеваний. Они бывают вирусные, бактериальные и вторичные. Тем или иным способом инфекция должна достигнуть мозговых оболочек и вызвать их воспаление. Не ошибочно лишь мнение, что болезнь эта довольно серьезная и требует наискорейшего помещения в стационар. Чем больше упущено времени от начала заболевания до начала лечения, тем тяжелее последствия.

Тяжелее всего болезнь протекает у детей и пожилых людей, уточнила Чернышева:

— В любом случае менингит — не фатальное заболевание, и сегодня большинство его вариантов полностью излечиваются.

Самым распространенным в РФ вариантом является менингококковый менингит:

— Это острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями — от привычного насморка при легких формах протекания до генерализованных форм: менингоэнцефалита, гнойного менингита и менингококцемии с поражением различных органов и систем. Подтверждается диагноз посевом спинномозговой жидкости.

Вирусная форма болезни возникает вследствие осложнений после гриппа:

— Ни одна форма менингита не лечится в амбулаторных условиях — всегда терапия происходит в стационаре. При менингококковом менингите применяются большие дозы антибиотиков.

При вирусных формах используются анальгетики, дезинтоксикация и противорвотные средства, заключила медик.

Ранее СМИ сообщили о том, что на складе крупного маркетплейса в подмосковной Истре выявлен очаг распространения менингита. Одиннадцать человек госпитализированы с подозрением на этот недуг. У семи из них признаки болезни обнаружили во время медицинского осмотра контактных лиц. Еще 15 человек с признаками ОРВИ поместили в медучреждения для лечения, наблюдения и лабораторного обследования. Управление Роспотребнадзора по Московской области взяло на контроль ситуацию в регионе.