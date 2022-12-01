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Путин поздравил работников и ветеранов Росатома с юбилеем госкорпорации

Александр Афонин
Общество
Путин поздравил работников и ветеранов Росатома с юбилеем госкорпорации
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов государственной корпорации «Росатом» с 15-летием холдинга. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 1 декабря.

— Поздравляю вас с 15-летием Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». За минувшее время отечественная атомная отрасль прошла большой путь: была создана вертикально интегрированная корпорация с полным циклом компетенций в области атомной энергетики — от добычи урана до сооружения и эксплуатации АЭС, — сказал президент.

Российский лидер отметил, что сотрудники холдинга неизменно уделяют особое внимание реализации проектов в различных сферах страны: ядерная медицина, освоение арктических территорий, обеспечение ядерного паритета России и многое другое. Путин пожелал Росатому всего наилучшего и успешного выполнения намеченных планов, передает пресс-службе Кремля.

10 ноября Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) России с профессиональным праздником. По его словам, блюстители порядка действуют смело, мужественно и решительно в ходе специальной военной операции.

«Росатом» Владимир Путин Поздравления
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