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Во время торгов в четверг, 1 декабря, цена газа в Европе превысила отметку 1650 долларов за одну тысячу кубических метров впервые с середины октября. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Общий рост цены с начала дня превысил четыре процента.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до 1666 долларов за одну тысячу кубических метров, или 154 евро за мегаватт-час (цены на ICE представлены в евро за мегаватт-час, исходя из действующего курса европейской валюты к доллару).

Цена газа в Европе увеличивается на постепенно растущем отборе газа из хранилищ в связи с похолоданием и сокращением средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии за последние дни, передает ТАСС.

Сразу несколько западных СМИ сообщили о том, что европейские страны начинают разочаровываться в энергетической политике США, обвиняя Вашингтон в «подогревании» энергетического кризиса. А издание The Economist опубликовало материал, в котором говорится, что в подобных условиях этой зимой европейские государства столкнутся со смертями до 180 тысяч человек из-за холодов. Как Штаты наживаются на проблемах Европы и действительно ли ЕС грозит повышение уровня смертности, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.