Сами виноваты: ждет ли европейцев «холодная смерть» из-за газовой политики США

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Сразу несколько западных СМИ сообщили о том, что европейские страны начинают разочаровываться в энергетической политике США, обвиняя Вашингтон в «подогревании» энергетического кризиса. А издание The Economist опубликовало материал, в котором говорится, что в подобных условиях этой зимой европейские государства столкнутся со смертями до 180 тысяч человек из-за холодов. Как Штаты наживаются на проблемах Европы и действительно ли ЕС грозит повышение уровня смертности, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

«Ничего личного — только бизнес»

По его словам, европейцы, разочаровавшиеся в абсолютно невыгодных условиях покупки американского сланцевого газа, придумывают разные схемы, чтобы получить скидки у Вашингтона. США в свою очередь намерены продавать голубое топливо на внешнем рынке по максимально высокой стоимости.

Светов подчеркнул, что суть всей внешней политики Соединенных Штатов можно свести к знаменитой фразе из киноленты «Крестный отец»: «Ничего личного — только бизнес!»:

— Подобную модель поведения США взяли за основу и продолжают ее применять по отношению к странам-партнерам. Для американцев Россия всегда была главным конкурентом на газовом рынке Европы. США вложили огромные средства для добычи сланцевого газа с дальнейшим намерением продавать его на внешнем рынке. Сначала поставлять голубое топливо в Европу было крайне тяжело и невыгодно, так как стоимость трубопроводного газа в разы уступала сланцу. Кроме того, в отрасли был кризис, но когда выдавили Россию с европейского рынка с добровольного согласия ЕС, появилась возможность поставлять сырье на освободившееся место с полной уверенностью, что его купят, невзирая на высокую стоимость.

Более того, американцы все эти годы создавали производственные мощности для получения сжиженного природного газа, строили терминалы по его доставке. Затем неэкономическим методом Вашингтон вытеснил Россию с газового рынка Европы и занял эту нишу сам, объяснил политолог.

Что удивительно, отметил эксперт, стоимость американского сжиженного газа, поставляемого на европейский рынок, превышает цены энерготоплива из РФ:

— Суть в том, что для пользователей на внутреннем рынке США установили невысокую цену, а для европейцев — подняли до максимального значения. Хотя американцы когда-то нас обвиняли, что якобы мы продаем свое голубое топливо по более высокой стоимости для внешних потребителей, в то время как на внутреннем рынке она ниже, называя такой подход не рыночным. Теперь сами же грешат этим.

По словам Светова, американцами в данном случае движут исключительно корыстные намерения:

— Это чисто экономический расчет — появилась возможность заработать, вот они этим и занимаются. Европейцам же, которые разводят сегодня руками и жалуются на высокую стоимость американских энергоносителей, можно только сказать: «А чем вы думали, согласившись сделать главной своей задачей помощь Украине?». Они в ту минуту не задумались о том, что придется в дальнейшем спасать уже свои жизни. Это осознание пришло в тот момент, когда Европа лишилась довольно бюджетного источника газа из РФ, выяснив, сколько придется платить за «американское тепло». Теперь Европе приходится падать на колени перед США, чтобы получить хоть какую-то скидку.

Однако торговать без высокой прибыли американцы не будут, предположил эксперт.

Смерть от холода

Что касается статей западных СМИ о том, что зимой в Европе ожидается повышение смертности до 180 тысяч из-за холодов, эти сведения не подкреплены никакими аргументами, считает Светов:

— Такие материалы создаются с целью косвенного давления на американцев, чтобы Вашингтон сжалился и снизил стоимость. Это попытка пристыдить США за их намерение получить максимальную выгоду из и без того многострадальной Европы.

Политолог добавил, что решить газовый кризис Европы можно в любой момент путем возобновления поставок топлива через «Северный поток». Однако на такой шаг ЕС не пойдет, ведь его главная цель — стать энергетически независимым от российского газа. И за эту идею он готов платить двойную цену, заключил Светов.