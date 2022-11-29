Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

The Economist: Европу ждут до 180 тысяч дополнительных смертей зимой от холода

Евгений Белоусов
В мире
The Economist: Европу ждут до 180 тысяч дополнительных смертей зимой от холода
Фото: flickr/minoritenplatz8

Этой зимой европейские государства столкнутся со смертями до 180 тысяч человек из-за холодов на фоне энергетического кризиса. Такой прогноз дает издание The Economist.

— Рост оптовых цен на энергию коснулся многих потребителей. Несмотря на то, что рыночные цены на топливо снизились по сравнению с их пиковыми значениями, реальные средние расходы на газ и электроэнергию для жилых домов в Европе на 144 и 78 процентов превышают показатели за 2000–2019 годы, — говорится в материале.

Отмечается, что более точные цифры смертности зависят от множества факторов. Один из основных — температура. Предполагается, что всего наступающая зима может забрать намного больше жизней, нежели в прошлые годы.

Недавно обозреватель издания Guardian Саймон Тисдалл заявил, что на Европу надвигается «огромный гуманитарный и миграционный кризис», который бросит вызов каждому члену Европейского союза. Во многих европейских городах люди протестуют против антироссийских санкций.

До этого британцы обрушились с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил Россию в подпитке антифранцузской пропаганды в Африке. По их словам, французский лидер перестал справляться со своими обязанностями.

Смерть Зима Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте