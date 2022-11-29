The Economist: Европу ждут до 180 тысяч дополнительных смертей зимой от холода

Фото: flickr/minoritenplatz8

Этой зимой европейские государства столкнутся со смертями до 180 тысяч человек из-за холодов на фоне энергетического кризиса. Такой прогноз дает издание The Economist.

— Рост оптовых цен на энергию коснулся многих потребителей. Несмотря на то, что рыночные цены на топливо снизились по сравнению с их пиковыми значениями, реальные средние расходы на газ и электроэнергию для жилых домов в Европе на 144 и 78 процентов превышают показатели за 2000–2019 годы, — говорится в материале.

Отмечается, что более точные цифры смертности зависят от множества факторов. Один из основных — температура. Предполагается, что всего наступающая зима может забрать намного больше жизней, нежели в прошлые годы.

Недавно обозреватель издания Guardian Саймон Тисдалл заявил, что на Европу надвигается «огромный гуманитарный и миграционный кризис», который бросит вызов каждому члену Европейского союза. Во многих европейских городах люди протестуют против антироссийских санкций.

До этого британцы обрушились с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил Россию в подпитке антифранцузской пропаганды в Африке. По их словам, французский лидер перестал справляться со своими обязанностями.