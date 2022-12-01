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Приметы и советы

Онищенко назвал симптомы гриппа у детей

Ирина Игнатенко
Общество
Онищенко назвал симптомы гриппа у детей
Фото: Пресс-служба Госдумы

Основными симптомами гриппа у детей являются повышение температуры до 38–40 градусов, ломота в мышцах, головная боль в лобных областях, слабость и озноб, иногда бывает рвота и диарея. Об этом рассказал врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что высокая температура — это естественная реакция организма на появление вируса. Если она выше 38 градусов, то ее нужно сбивать.

— Особенность гриппа H1N1 — у значительного числа больных это сопровождается расстройством стула. Потом уже начинается боль в горле, затрудненность глотания, появление кашля — когда инфекция опускается вниз, в легкие. Если есть показания, детей мы госпитализируем, — отметил Онищенко в комментарии НСН.

Ранее вирусолог Елена Малинникова сообщила, что вирус гриппа В в текущем эпидемическом сезоне распространяется быстрее, чем в предыдущие годы. Специалист призвала не считать грипп данной группы «легкой простудой», передает ФАН.

Недавно глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа в России. Чем опасно это заболевание, как предотвратить заражение и может ли начаться пандемия свиного гриппа, «Вечерняя Москва» спросила у врача-иммунолога Владимира Болибока.

Геннадий Онищенко Грипп Дети
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