Вопросы реализации национальной политики обсудят в Москве на научно-практической конференции

Фото: Пресс-служба Госдумы

В столице 6 декабря пройдет X Научно-практическая конференция «Единство в различиях: система реализации национальной политики 3.0», в ходе которой состоится обсуждение вопросов развития системы национальной политики в Москве на основе проведенных тематических встреч и анализа реализации национальной политики в новых условиях 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Площадкой мероприятия станет Московский городской университет управления правительства Москвы, расположенный по адресу улица Сретенка, дом 28.

Участниками конференции станут представители административных округов и районов Москвы, департаментов городского правительства, научно-образовательного сообщества, а также руководители комиссий Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, представители национально-культурных автономий, профильные эксперты, сотрудники социальной сферы, образования и культуры.

В числе приглашенных спикеров: глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, представители Федерального агентства по делам национальностей России, Общественной палаты столицы, Мосгордумы, председатели комиссий Совета по делам национальностей при правительстве города, представители органов исполнительной власти Москвы, а также эксперты — педагоги, юристы, социологи и политологи.

На конференции будет проведен комплексный анализ сформированной системы и механизмов реализации национальной политики в Москве, в том числе создание консультативных и совещательных органов различных уровней. Участники мероприятия также обсудят вопросы взаимодействия иностранных граждан с жителями столицы, их проживания и работы на одной территории.

Накануне в Москве обсудили развитие искусственного интеллекта в промышленности.