В ДНР заявили об огневом контроле союзными силами все основных дорог под Артемовском

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Союзные силы достигли огневого контроля всех основных дорог на Артемовском направлении спецоперации. Об этом в четверг, 1 декабря, заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

— В этом (артемовском — прим. «ВМ») направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем (ситуацию — прим. «ВМ»), у нас огневой контроль всех основных дорог, — сказал он.

Кимаковский добавил, что из-за текущей ситуации украинским войскам приходилось перемещаться фактически по полям. Кроме того, на Артемовском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отвод тяжелой техники, передает ТАСС.

Накануне временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что освобождение Курдюмовки перекроет пути снабжения украинской армии по трассе Горловка — Артемовск. Он отметил, что данный факт привел к сильному сопротивлению со стороны ВСУ в данных населенных пунктах, бои за их освобождение проходили трудно.