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Пушилин сообщил, что освобождение Курдюмовки перекроет снабжение ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пушилин сообщил, что освобождение Курдюмовки перекроет снабжение ВСУ
Фото: er.ru

Освобождение населенного пункта Курдюмовка в ДНР перекроет пути снабжения украинской армии по трассе Горловка — Артемовск. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин

— Населенные пункты Перше Травня, Андреевка — это окрестности Артемовска. Они очень важные, потому что с окончательной зачисткой Курдюмовки, противник там оказывает еще сопротивление, появляется выход на артемовскую трассу. Перекрываются пути снабжения основной военной группировки Украины, — рассказал он в эфире канала «Россия 24».

Пушилин отметил, что по этой причине ВСУ оказывали в данных населенных пунктах «ожесточенное сопротивление» и бои за их освобождение проходили трудно.

По словам врио главы ДНР, после освобождения Артемовска и Дзержинска для российской армии откроется путь на Краматорское направление, что позволит выйти на конституционные границы республики, передает РИА Новости.

Населенные пункты Старый Крым, Сартана, Талаковка и Гнутово в ДНР передадут под административное управление Мариуполя.

Российские военнослужащие на Угледарском направлении штурмуют позиции украинской армии, в том числе сбрасывая гранаты в окопы с помощью беспилотников. На видео можно наблюдать сброс гранаты РГД-5 на позиции окопавшихся солдат вооруженных формирований Украины.

Украина Спецоперации Армия Денис Пушилин Россия
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