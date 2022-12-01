Психолог Селезнева рассказала о пользе и вреде рефлексии

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Оценивать свои поступки и принятые решения, думать об эмоциях и чувствах свойственно рефлексирующим людям. Внутренние рассуждения о жизни и событиях помогают анализировать и переосмысливать собственные ошибки. Но рефлексия бывает полезна далеко не всегда. Об этом рассказала психолог Елена Селезнева.

Психолог пояснила, что обычно рефлексия помогает дать реальную характеристику происходящему и принять верные решения. Чтобы рефлексия не вредила, необходимо спокойное эмоциональное состояние.

В тоже время у человека может возникнуть зацикленность на своих ошибках и проблемах.

— Человек перестает быть деятельным, начинает искать проблемы или болезни. Это состояние может привести его к неврозу, — пояснила она в комментарии МИР 24.

В этом случае может понадобиться помощь психотерапевта, добавила Селезнева.

Все мы разные, и наши отличия определяют то, как мы реагируем на события и насколько вовлечены в ту или иную ситуацию. О темпераменте, его разновидностях и особенностях рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.